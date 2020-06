Tchad : "tous les soldats qui ont de loin ou de près contribué à l'opération Bohoma ont bénéficié d'un grade"

"je confirme que tous les soldats qui ont de loin ou de près contribué à cette opération ont reçu un grade", a déclaré vendredi à l'Assemblée nationale le ministre délégué à la Présidence, en charge de la défense, le général Mahamat Abali Salah. Il s'est exprimé peu avant le vote des députés sur la résolution qui a élevé le chef de l'État à la dignité honorifique de maréchal.



"Je dis de loin ou de près parce que nous avons des unités, quatre secteurs avec le secteur de commandement, dans l'eau, et puis nous avons d'autres qui sont sur la terre ferme pour accueillir les blessés, accueillir les corps et aussi nous avons des unités qui nous approvisionnent en munitions. Tous ces soldats ont été pris en compte. Ils ont bénéficié d'un grade", a expliqué le général Mahamat Abali Salah.



Selon lui, tous les militaires impliqués dans l'opération, notamment ceux qui sont décédés, "ont eu le privilège" de l'élévation en grade, conformément à une promesse du chef de l'État.



Revenant sur les préparatifs de l'opération, le ministre a expliqué que "ce n'était pas prévu en quittant N'Djamena que le président va aller rester à Baga Sola. C'était sur des nattes que le président a passé quelques jours."



"Moi personnellement, maintenant, ça me gêne de parler de ça parce que aujourd'hui je suis membre de son Gouvernement et je suis aussi son ministre de la défense. (...) Je pense que c'est aussi l'histoire. Je ne sais pas si cet évènement va se répéter, Dieu seul le sait", a-t-il dit.