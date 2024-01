Tchad : tragédie familiale à Mbairamadji, une dispute fratricide débouche sur un homicide

La dispute a éclaté tard dans la nuit et Makingabeye Jonathan a reçu plusieurs coups de poignard dans le dos de la part de son frère aîné. Malgré l'intervention rapide des parents et des voisins, alertés par ses cris, Jonathan n'a pas survécu et est décédé en route vers l'hôpital.



Selon le rapport du chef du quartier, Mbailelem Bomian, âgé de 15 ans, la dispute aurait été déclenchée par un différend concernant l'attribution d'un terrain par leur mère à l'un des frères. Cependant, des sources familiales indiquent que les tensions entre les deux frères étaient anciennes. D'autres suggèrent que l'acte a pu être commis sous l'influence de l'alcool. La véritable cause du crime ne sera connue qu'après l'arrestation du présumé assassin.



Les habitants du quartier décrivent la famille comme agressive, et les frères étaient connus pour leurs tendances violentes. Un résident, exaspéré par leur comportement, a déclaré : « Si eux-mêmes s’entretuent, c’est mieux que de faire du mal aux autres ». Il est à noter que le défunt avait déjà tenté d'assassiner sa femme en décembre dernier.



Les autorités judiciaires et militaires ont été informées de l'incident, et la police a effectué les constatations nécessaires. Le Procureur de la République a ordonné la remise du corps à la famille pour l'inhumation. Le présumé assassin est en fuite et reste introuvable.