Tchad : trois lauréats formés à AMCI du Maroc reçoivent leurs parchemins

Au cours d'une cérémonie officielle, organisée par l'ambassade du Maroc au Tchad, ce mardi 04 juin 2024, trois cadres des Douanes et Droits Indirects du Tchad, formés à l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), ont reçu leurs parchemins. Il s'agit de Mme Rimoyal Kemyeloum Patricia, Galmaye Sougoudi et Tahir Oumé Lougouma.



Très émus, ces lauréats, tout en exprimant leur joie, ont indiqué que la formation suivie était à la hauteur de leurs attentes, avant de faire un plaidoyer pour l'augmentation du nombre des bénéficiaires à 06, au lieu de 03 actuellement.



Le directeur général des Douanes et Droits Indirects, Ousman Brahim Djouma, a demandé à ces lauréats de mettre en pratique les connaissances acquises, pour améliorer les recettes douanières. « Vous allez nous apprendre ce que vous avez appris sur le terrain, pour nous permettre de changer les méthodes et les pratiques, pour que les recettes douanières soient versées directement dans les caisses de l'État », dira-t-il.



L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a souligné que la coopération entre l'administration de Douanes et Impôts Indirects du Royaume du Maroc et celle du Tchad, revêt une importance particulière. Car elle vise l'instauration d'un cadre modèle en matière de renforcement de la coopération bilatérale sectorielle, mais aussi à faciliter l'échange d'expertise.



Créée en 1975 dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) forme depuis 1978, des cades africains en leur proposant un pack modulaire qui combine la théorie, la pratique et le renforcement de leurs capacités.