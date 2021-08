Tchad : trois ministres au Hadjer Lamis suite au conflit intercommunautaire meurtrier

Une délégation de trois membres du gouvernement a été dépêchée dimanche dans la province du Hadjer Lamis à la suite d'un conflit intercommunautaire meurtrier survenu la veille entre deux communautés.



Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées dans les affrontements qui se sont déroulés dans le canton Moyto situé dans le département de Ngoura, province du Hadjer Lamis, selon les autorités. Le théâtre des affrontements est situé à une quinzaine de kilomètres au Nord-Est de la ville de Bokoro.



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, le ministre de l'Administration du territoire, Mahamat Bechir Cherif Daoussa, et le ministre de la Justice chargé des droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo, sont arrivés sur les lieux du drame à bord d'un hélicoptère militaire. Ils ont été accompagnés d'officiers supérieurs et ont rejoint la gouverneure de la province du Hadjer Lamis, Amina Kodjiana.



La délégation ministérielle a échangé avec les deux communautés en conflit et a présenté ses condoléances.



Le conflit est lié à un différend autour d'un terrain agricole. Des belligérants ont fait usage d'armes de guerre dans les affrontements qui ont duré plusieurs heures.



Plusieurs personnes présentées comme des instigateurs et des complices des violences ont été arrêtées, de même que les détenteurs d'armes.



Une importante force de sécurité a été mise en place dans la zone.