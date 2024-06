Tchad : ultimatum des lauréats des Écoles normales supérieures pour leur intégration

Lors d’un point de presse organisé ce 15 juin au sein de l’école normale supérieure, les diplômés sans emploi des écoles normales supérieures ont lancé un ultimatum au gouvernement de la 5e République pour trouver une solution à leur chômage. Ils exigent leur intégration à la fonction publique sans condition, affirmant qu'ils sont formés pour servir leur pays. Selon eux, plus de 25 000 lauréats des écoles normales supérieures formés de 2010 à nos jours croupissent dans la misère, alors que le besoin d’enseignants dans les écoles est évident. Ils déplorent le silence du gouvernement, qui devrait utiliser ces jeunes formés pour offrir une formation de qualité aux apprenants.



« Les établissements publics du premier au second cycle doivent s’en procurer de ces enseignants pour donner un modèle de référence à notre système éducatif », soulignent-ils. Selon ces jeunes, le gouvernement utilise l’argent des contribuables pour former les enseignants et les abandonne ensuite, ce qui constitue un manque à gagner pour le pays.



Ils ajoutent que le système éducatif tchadien traverse une crise de manque d’enseignants, ce qui témoigne de la mauvaise foi du gouvernement, qui ne se soucie pas de l’appareil éducatif. Dans leur déclaration, ils affirment que, dans un pays normal, l’éducation est la priorité du gouvernement, qui se soucie de la génération future, mais le cas du Tchad est différent. Ils accordent 72 heures au gouvernement pour trouver une solution à leur souffrance. Passé ce délai, ils envisagent d’autres actions sur toute l’étendue du territoire. Le collectif a arrêté la date du 21 juin pour les actions suivantes : marche pacifique, grève de la faim au ministère de l’Éducation nationale, et le gouvernement sera responsable de tout ce qui adviendra, concluent-ils.