Tchad : un Institut a organisé un tournoi de brassage à Abéché

La chambre des délégués de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché (IUSTA), en collaboration avec l'administration, a organisée du 17 décembre 2020 au 06 février 2021 un tournoi de brassage interdépartemental. Cette 13e édition a regroupé tous les sept départements que compte l'IUSTA.



Le tournoi a pris fin ce samedi avec une finale qui s'est jouée au stade d'Abéché, en présence de l'administration de l'Institut -représentée par le secrétaire général- et des amoureux du ballon rond.



La finale a mis aux prises le département de science biomédicale et celui du génie électronique/informatique. Le score final de la rencontre est de 3-2 en faveur du département du génie électronique.



À l'issue de cette finale, le président du comité d'organisation du tournoi, Taha Béchir Fizani, a exprimé toute sa gratitude à l'administration pour son appui technique et financier, avant de relever que ce tournoi a été perturbé par la crise sanitaire.



Le secrétaire général de l'IUSTA, représentant le directeur Mahamat Ahmat Taha, a remis le trophée à l'équipe vainqueur. Il a remercié tous les joueurs pour le faire play tout au long du tournoi, et les a exhorté de garder le même élan dans les prochaines compétitions.