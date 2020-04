Tchad : un Ramadan pas comme les autres

Le Ramadan de cette année 2020 bouleverse les esprits au Tchad, eu égard aux lourdes conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les ménages. Les mosquées sont fermées, les transports et rassemblements restreints, les prix sont en hausse dans les marchés, les repas en commun sont déconseillés et les déplacements et visites limités. Des mesures difficiles mais pourtant nécessaires pour protéger les tchadiens.



Des solutions d'accompagnement se mettent progressivement en place, tandis qu'un appel à la solidarité est lancé par les autorités. Toutefois, les ménages qui subissent de plein fouet la situation expriment leur détresse.



"On n'arrive pas à comprendre comment on peut jeuner avec cette situation. On se confine à cause du Covid-19 sous un climat chaud. Je suis vraiment étouffé", se désole Abdoulaye Ben Babikir.



"Le Gouvernement nous laisse sous la famine. Regardez, des vivres sont distribués mais ça ne suffit pas aux gens. Il y a même la bagarre à N'Djamena pour la distribution, donc qu'en est-il des autres villes ?", déplore ce père de famille.