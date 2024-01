Tchad : un Tchadien fait exploit dans la conduite automobile en Libye

Sur les dunes de sable et les plus hautes montagnes, le jeune tchadien du nom Bebey Tourouga Ingay fait preuve d’un exploit exceptionnel en conduite automobile, dans une compétition organisée en Libye.



Cette compétition a regroupé plusieurs nationalités : des Tchadiens, Libyens, Nigériens, au cours de laquelle le Tchadien natif de Kalaït a occupé le premier rang.



Il faut noter que cette compétition est organisée sur un terrain montagneux et sableux dans le désert Sud-libyen.



Elle consiste à faire une course de croisière en montant les véhicules de type Toyota pick-up dans les dunes de sables et les plus hautes montagnes du désert.