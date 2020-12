Tchad : un agent de sécurité privée tué cette nuit à N'Djamena

N'Djamena - Un agent privé de sécurité a été poignardé à mort par des malfaiteurs dans la nuit de lundi, au quartier N'Djari, dans le 8ème arrondissement de la capitale.



Pour des raisons inconnues, des hommes armés non identifiés s'en sont pris à un domicile situé à proximité du Commissariat d'ordre public, du poste de gendarmerie et de la commune du 8ème arrondissement. Vers 1 heure du matin, ils ont attaqué l'agent de sécurité en faction devant le domicile et se sont ensuite introduits dans la maison où ils ont poignardé un homme et une femme.



Les malfaiteurs ont ensuite disparu. Ils n'ont pas été retrouvés.



La police s'est rendue ce matin sur les lieux du drame pour faire le constat.