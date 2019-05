Tchad : un appel à une action citoyenne contre les coupures d'électricité

Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) a appelé ce mardi la population de N'Djamena à protester "pour dénoncer la coupure intempestive d’électricité dans la ville de N’Djaména et la hausse des prix des barres de glace qui passe de 1000 frs à 3500 frs voire 4000 frs en ce moment saint de ramadan."



Cette action citoyenne et pacifique "consiste à manifester à travers un concert de sifflets, de klaxon de motos et voitures dans les 10 arrondissements de la capitale au même moment, de 5h30 à 6h00 du matin et de 18h00 à 18h30 le samedi 25 mai 2019, ceci pour demander le rétablissement régulier en électricité aux consommateurs afin de ramener la vente de la barre de glace à son prix initial", explique le Collectif.



D'après le président du CTVC, Dingamnayal Nely Versinis, "en cette période de canicule qui rend davantage difficile le jeun du ramadan, un des piliers de l’Islam, il est inadmissible que la Société Nationale d’Electricité (SNE) continue avec les délestages intempestifs et imprévus qui rendent la vie difficile et insupportable à nos concitoyens."



Il exige le départ du ministre du Pétrole et de l'Energie, le directeur de la Société tchadienne d'électricité et de son adjoint dans un délai n’excédant pas les 72 heures.