L'artiste-plasticien Belem Blaise Tomté a été assassiné cette nuit par des hommes non identifiés dans le 7ème arrondissement à N'Djamena. Âgé d'une trentaine d'années, Belem Blaise Tomté est le créateur de la bande dessinée "Bobo Et Nouri".



La victime a reçu plusieurs coups de couteaux. Sa moto et une somme d'argent ont été emportées.