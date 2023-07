Tchad : un atelier national d'évaluation du Règlement sanitaire international de 2005

Après la première édition tenue en 2017, qui a abouti à l'élaboration du premier plan d'action national de sécurité sanitaire pour la période 2018-2022 (jusqu'à juin 2023), cette session de formation rassemble à nouveau les évaluateurs externes et nationaux.



Du 24 au 28 juillet, cet atelier vise à prévenir la propagation internationale des maladies, à les maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et adaptée au risque qu'elles présentent.



Son objectif est de formuler des recommandations qui contribueront à l'élaboration du prochain plan d'action national de santé, couvrant la période 2024-2025.



Suite au conflit armé au Soudan, qui a touché plusieurs personnes, cet atelier permettra aux experts nationaux et internationaux de proposer des solutions pour apporter leur aide et apaiser la situation.