Tchad : un atelier régional pour la planification des activités du Centre national de spécialisation du blé

Plusieurs participants venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de l'Éthiopie, du Bénin, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, du Togo et du Tchad prennent part à ces travaux. La cérémonie de lancement a été officiée par le directeur général de l'ITRAD.



Dans son allocution, la coordonnatrice du Programme de Résilience du Système Alimentaire (PRSA), Mme Koningar Modjemadi, a rappelé l'objectif commun de cet atelier, qui consiste notamment à améliorer la productivité du blé, renforcer la sécurité alimentaire, et promouvoir des pratiques durables profitant à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Selon elle, cet atelier représente une opportunité unique de rassembler les expertises et de définir des plans d'actions pertinents et efficaces.



Pour sa part, le représentant du CORAF, Lamien Nieyidouba, a affirmé qu'avec la survenance de la crise ukrainienne, les pays africains qui importaient du blé de ces régions ont été privés de cette aide. Il a indiqué que cette situation était une raison de plus pour les pays africains de mieux s'organiser pour devenir autosuffisants.



En lançant officiellement les travaux de cet atelier, le directeur général de l'ITRAD, Yassine Doudoua, a souligné que, compte tenu de la succession de crises alimentaires dans le monde, et vu l'importance du blé dans l'alimentation et les potentialités agricoles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Tchad a opté pour mobiliser des ressources à travers le PRSA, financé par la Banque mondiale autour de l'ITRAD, pour la mise en œuvre d'un Centre National de Spécialisation sur le blé. En outre, il a ajouté que l'objectif de cet atelier était de réunir les acteurs de la filière blé afin de planifier les activités de l'année 2024-2025 et de définir une feuille de route pour le CNS du blé au Tchad.