Tchad : un avion cargo transportant des oryx et addax se pose à l'aéroport d'Abéché

Un avion cargo transportant des oryx et addax vient d'atterrir ce mercredi en fin de journée à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine et le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou se sont déplacés à l'aéroport pour réceptionner le convoi.



Au total, 25 oryx et 15 addax sont acheminés à l'Est du Tchad.



Les animaux seront transférés à la réserve de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim.



En août 2016, le premier groupe d’Oryx algazelle élevé en captivité a été relâché au Tchad, dans les steppes subsahariennes. En revanche, c'est la première fois que l'addax est introduit dans le sol tchadien.