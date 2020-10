Tchad : un bachelier non-voyant parmi les meilleurs, il a reçu 500.000 Fcfa et un ordinateur

Le meilleur bachelier atteint d’un handicap a été distingué ce jeudi au Palais du 15 janvier à N'Djamena, lors de la cérémonie de remise du prix de l'excellence aux meilleurs bacheliers de l'année 2020. Il est non-voyant et s'appelle Alassra Grasselin, du lycée "Les amis du succès".



Il a composé en série A4 et a obtenu une moyenne de 12,11%.



En plus d'un ordinateur portable, il a reçu une enveloppe d'un montant de 500.000 Fcfa. Le don lui a été remis par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.