Tchad : un braconnier arrêté près de Djarmaya

Le commandant de l'unité d'appui à la sécurité de l'environnement, de l'eau et de la pêche de la province de Hadjer Lamis, Ahmat Hamid Hassan, accompagné de ses éléments, a mis la main sur un braconnier ce samedi.



L'individu opérait depuis un certain temps dans le village Adrene, non loin de Djarmaya, dans la sous-préfecture de Mani, département de Haraze Al Biar, province de Hadjer Lamis.



Le commandant Ahmat Hamid a appelé la population "à la retenue, et à ne pas détruire l'environnement car elle nous protège."



Il a remercié les éléments des eaux et forêts pour leurs efforts consentis dans le travail, tout rappelant que les ennemis de la faune et de la flore répondront de leur actes devant la justice.