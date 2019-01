Tchad : un budget de 7 milliards FCFA pour la mairie de N'Djamena

La mairie de N'Djamena tient depuis ce mercredi 30 janvier sa première session ordinaire. Les conseillers municipaux de la commune de N’Djaména examinent le budget primitif pour l’exercice 2019 qui s’élève à 7 milliards de Francs CFA. En comparaison, le budget de la mairie de N'Djamena s'élevait à 12 milliards de Francs CFA en 2016.



Les conseillers municipaux vont étudier et évaluer les projets soumis à leur appréciation pour l'année 2019.



Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Dago Yacouba préside la session ordinaire à l'Hôtel de ville.



La mairie de N'Djamena fait face à de nombreux défis, notamment les canalisations, bassins et canaux pour le drainage des eaux de pluies, les animaux errants dans la ville, la pollution, l'organisation de la circulation et le projet d'adressage de la ville en gestation depuis plusieurs années.