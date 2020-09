Tchad : un capitaine de l'armée arrêté pour avoir critiqué le président sur les réseaux sociaux

Un capitaine de l'armée tchadienne a été arrêté dimanche à la garnison militaire du groupement anti-terroriste puis transféré dans les locaux de l'ANS pour avoir critiqué le régime du président Idriss Deby Itno sur les réseaux sociaux.



Le capitaine Nassour Saleh Adam est conseiller du 3ème régiment du groupement anti-terroriste (PSI).



"Nous continuons à servir le régime du président Idriss Deby Itno depuis 30 ans. Il se montre pratiquement injuste à notre égard. Nous (militaires) continuons à nous sacrifier à cause de lui à l'extérieur du Tchad sans avoir nos droits. Il nous a relevés de nos fonctions et puis remplacés par des intrus. Qu'attendons-nous faire ? Pourquoi ne pas organiser un soulèvement militaire pour déposer ce régime ? Si vous voulez une personne qui va prendre les reines du pouvoir, on mettra Timane Erdimi. Si vous estimez que Timane Erdimi est Touba (Biliala), on peut le remplacer par une autre personne qui pourra bien présider aux destinées du Tchad. Les militaires, pourquoi nous ne devrions pas changer Idriss Deby Itno. Nous, les militaires, nous souffrons et nous sommes dans la galère. Même le peuple Tchadien souffre de cette mauvaise gouvernance entretenue par le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno depuis presque trois décennies", a posté le capitaine dans un groupe WhatsApp, en langue Zakhawa.



Il a critiqué la mauvaise répartition de la richesse et l'usurpation de certaines prérogatives par la Fondation Grand Cœur. "Idriss Deby a complètement détruit le Tchad pendant que nos provinces croupissent dans la misère. Les militaires qui meurent à cause du Tchad, les familles de militaires endeuillées sont abandonnées à leur triste sort", selon le capitaine.