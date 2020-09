Tchad : un chronogramme académique pour la reprise des cours à l'université de N'Djamena

Le président de l'Université de N'Djamena a signé le 31 août 2020 une note circulaire relative à la révision du chronogramme académique 2019-2020.



En application d'une circulaire ministérielle du 27 août 2020, le chronogramme est révisé comme suit pour le cycle de Licence :

- 15 septembre 2020 : reprise des activités académiques ;

- 15 octobre 2020 : fin du 1er semestre ;

- 16 octobre au 31 décembre 2020 : fin du second semestre et dépôts effectifs des procès-verbaux des examens.



En ce qui concerne le cycle de Master :

Masters antérieurs à 2019-2020 :

1er septembre 2020 : reprise des activités académiques ;

30 septembre 2020 : fin des cours, séminaires et travaux ;

Octobre 2020 : soutenances.



Masters de 2019-2020 :

1er septembre 2020 : reprise des activités académiques ;

15 octobre 2020 : fin des cours, séminaires et travaux au titre du 1er semestre ;

16 octobre au 31 décembre 2020 : fin des cours, séminaires et travaux au titre du 1er semestre.