Tchad : un comité de suivi pour encadrer le projet CAGOT au Barh El Gazel

Hier soir, mercredi 21 mai 2025, une réunion importante s'est tenue entre les membres du réseau des organisations de la société civile (OSC) et des médias. L'objectif de cette rencontre était de mettre en place un comité de suivi pour superviser les activités du projet Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad (CAGOT).



La réunion a été présidée par le coordinateur de la Coordination Provinciale des Jeunes du Barh El Gazel (CPJBEB), Saleh Brahim Diker, qui a joué un rôle clé dans la mise en place de ce comité. Le projet CAGOT est d'une importance capitale pour les membres du réseau, et la création de ce comité de suivi s'avère essentielle pour assurer le bon déroulement et la réussite des activités prévues.



Parmi les tâches dévolues à ce comité, cinq postes clés doivent être pourvus : un président et son adjoint, deux rapporteurs et un conseiller. Lors de la réunion, les membres ont discuté des profils recherchés pour chacun de ces postes, mettant l'accent sur l'importance de l'engagement, de la compétence et de la capacité à travailler en équipe.



Les discussions ont été animées et chacun des participants a pu exprimer son point de vue sur la manière dont le comité devrait être constitué. Après de longues délibérations, les membres ont finalement élu un président (Abdelnasser Moussa) et son adjoint, qui auront pour responsabilité de diriger les réunions et de coordonner les actions du comité. Deux rapporteurs (Adoum Michel et Khadija Taher Hamid) ont également été désignés pour assurer le suivi des activités et la rédaction des rapports.



Enfin, un conseiller expérimenté (Mahamat Youssouf Issa) a été choisi pour apporter son expertise et ses conseils tout au long de la mise en œuvre du projet. La création de ce comité de suivi marque une étape importante dans le développement du projet CAGOT et la mobilisation des membres du réseau.



Chacun des membres présents s'est engagé à contribuer activement, et à collaborer étroitement pour garantir le succès de ce projet qui revêt une grande importance pour la communauté.



En conclusion, cette réunion a permis de mettre en place une structure solide et efficace pour superviser les activités du projet CAGOT. Les membres sont désormais prêts à s'investir pleinement, et à travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés. Il est important de souligner que ce projet est financé par l'ONG Oxfam, et mis en œuvre par la Coordination Provinciale des Jeunes.