Tchad : le GRACT organise un atelier de formation pédagogique

Le Groupe de Réflexion pour l'Avenir et la Construction du Tchad (GRACT) a organisé un atelier de formation pédagogique, placé sous le thème : l'importance de la paix et de la coexistence pacifique au Tchad ce jeudi 22 mai 2025, au Centre pédagogique régional de ICESCO-Tchad.



Dans son discours, le président du GRAC-TCHAD, Ahmat Haroun Lary, a déclaré que le Tchad est une mosaïque de peuples, de langues, de traditions, mais que cette diversité n'est pas une faiblesse, « mais elle est notre richesse, notre force, notre singularité dans une Afrique qui cherche encore ses repères ».



Car le danger ne vient pas de nos différences, mais du regard que nous portons sur celles-ci. Il a indiqué que le repli identitaire est cette voix qui murmure que l'autre est une menace parce qu'il vient d'un autre village, d'une région ou d'une ethnie.



En effet, c'est cette pensée qui pousse à ne faire confiance qu'à ceux de chez soi, à nier l'égalité de l'autre, à se méfier sans raison, à haïr sans motif. « Vous êtes la génération du choix, soit vous hésitez passivement de fracture du passé, soit vous devenez les bâtisseurs actifs d'un Tchad réconcilié avec le même », a-t-il souligné.



Car selon lui, la paix ne tombera pas du ciel, elle ne sera pas décrétée, mais elle sera construite par nos actes, nos mots, notre capacité à dialoguer, à reconnaître en l'autre un frère, une sœur et un compatriote. « Il s’agit de réapprendre la solidarité, à devenir des artisans de la paix là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous priez et là où vous militez », a-il conclu.