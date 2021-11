Tchad : un commerçant abattu à la machette près de Gagal

La troisième femme du commerçant a été blessée par les braqueurs lors de l'attaque, tandis que sa première femme s'est déboité le bras en sautant un mur.



"La victime a reçu deux coups de machettes à la tête, deux coups au niveau des bras, un coup au niveau du front et un coup à la cuisse", explique un habitant du village à Alwihda Info.



Les assaillants ont défoncé la porte de la boutique du commerçant, ont fouillé de fond en comble le local et ont emporté des casiers de boissons, des comprimés ainsi que des téléphones confiés pour la charge des batteries. Ils ont ensuite pris la fuite à pied.



Les habitants du village sont sortis de leurs habitations lors de l'attaque mais ont été menacés par les assaillants, explique un villageois. "Même les enfants ont été frappés. C'est malheureux", déplore-t-il.



Les assaillants ont exigé que le commerçant leur remette la somme de 2 millions de Fcfa pour avoir la vie sauve. Ce dernier a juré qu'il ne possède pas cette somme mais a demandé un délai pour retirer de l'argent de son compte au Club d'épargne et de crédit (CEC) de Gagal.



Vers une heure du matin, le sous-préfet de Gagal s'est rendu sur les lieux du drame. Une dizaine de volontaires, rejoints par des militaires, ont poursuivi les assaillants sur une longue distance. Les assaillants ont été repérés en train de se reposer sous un arbre et de consommer des boissons de Coca Cola volées dans le commerce.



Ces derniers ont immédiatement pris la fuite lorsqu'ils ont entendu le bruit de la moto de l'un des militaires. "Les militaires auraient dû laisser la moto au village pour engager la poursuite à pied", affirme un habitant du village. "Au moment où on les a approchés, les malfrats buvaient du Coca. Ils ont écouté le ronflement de la moto et ont abandonné les bouteilles par terre", témoigne cet habitant.