Tchad : un concert musical à Mongo pour la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs

L'ONG Guéra touristique a organisé une activité à travers un concert de l'artiste Tchadiano, le 26 juillet à Mongo afin de promouvoir la cohabitation pacifique entre les agriculteurs-éleveurs et surtout le vivre ensemble. Le concert a vu la présence de plusieurs autorités locales notamment le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, le coordinateur de l'ONG Guéra touristique, Hassan Abdoulaye, les autorités administratives, civiles et militaires.



Dans son mot de bienvenue, le chargé du projet de l'ONG Guéra touristique, Hassan Gabyoa, a tout salué la présence massive de la population et des autorités administratives de la ville afin de souhaiter un bon séjour à l'artiste Tchadiano dans la ville de Mongo.