Tchad : un corps déterré d'un cimetière à Laï, des organes emportés par des inconnus

Le corps d'un homme enterré il y a trois jours a été déterré par des inconnus au cimetière musulman de Laï, dans la Tandjilé. Cette scène a été découverte par les proches parents du défunt qui sont allés ce samedi 14 novembre voir la tombe.



Selon le constat, certains membres et organes du corps ont été emportés par ces personnes malintentionnées.



Informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono Kono, a fait une descente sur les lieux pour constater de visu les faits.



Pour lui, c'est une situation "étrange" et "désagréable". "C'est inadmissible et c'est un acte vraiment démoniaque", martèle-t-il.



Le procureur ajoute que "ce sont des individus qui travaillent avec le démon, qui font la course effrénée derrière l'argent de nos jours, et se lancent dans cette pratique macabre".



Une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de cet actes.