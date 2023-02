Tchad : un corps retrouvé près du parc automobile à Mongo

Un acte de violence a été commis à Mongo, ville située à l'Est du Tchad.



En effet, ce 28 février 2023, un corps sans vie a été découvert à proximité du parc automobile de la ville. La victime a été retrouvée, gisant dans son sang, avec plusieurs coups et blessures apparents.



Les circonstances de cette mort restent floues pour l'instant et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet acte de violence.



Les autorités locales ont rapidement été alertées et le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital provincial de Mongo. Cette nouvelle tragique vient une fois de plus rappeler les problèmes d'insécurité qui persistent dans certaines zones.