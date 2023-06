Tchad : un corps sans vie découvert dans une mare d’eau dans un village de la Nya

Un corps sans vie a été découvert ce mercredi 21 juin 2023 dans une mare d’eau à proximité du village Bedara-Man, dans le canton Miandoum du département de la Nya. Deux jeunes pêcheurs se sont rendus à la mare pour vérifier leurs filets.



À leur arrivée, ils ont remarqué un objet flottant à la surface de l'eau. En s'approchant, ils ont réalisé qu'il s'agissait du corps d'un homme sans vie. Ils ont immédiatement informé leur chef de village, qui à son tour, a contacté le chef de canton de Miandoum.



Ce dernier a dépêché une brigade sur place pour constater les faits. D'après leur témoignage, le corps semblait avoir séjourné dans l'eau depuis plusieurs jours, ce qui laisse supposer qu'il était en état de putréfaction avancée. Malgré les efforts déployés, le corps n'a pas pu être identifié, si ce n'est qu'il s'agit d'un homme.



Informé de la situation, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bébédjia a ordonné la restitution du corps au chef de village, en vue de son inhumation. Il est désormais essentiel que les villages, non seulement de Miandoum, mais également de Kome et Bero, vérifient la présence effective de chaque individu au sein de la population et par famille.



Cela permettra aux parents de se rendre compte de l'absence éventuelle d'un de leurs proches.