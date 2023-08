Tchad : un défilé militaire mémorable à Mongo pour le 11 août

Le 11 août 1960, et désormais le 11 août 2023, marquent les 63 ans d'indépendance du Tchad. Pour célébrer cet événement, la province du Guéra a organisé un défilé militaire à Mongo.



En effet, la Place de l'Indépendance de la ville de Mongo a été le théâtre d'une atmosphère exceptionnelle en ce vendredi 11 août 2023.



Cette cérémonie commémorative du 63ème anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad a débuté par le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, effectué par le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Tougou Tchohimi, ainsi que par le commandant de la Zone, Hafiss Erdey. Par la suite, les forces de défense et de sécurité ont défilé.



L'Armée nationale tchadienne, la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et nomade du Tchad, la Police nationale, la Police municipale, ainsi que les retraités militaires et les anciens combattants, ont été présents en grand nombre pour cette occasion solennelle.