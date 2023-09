Tchad : un dépôt de peaux de mouton transformé en foyer d'insalubrité à N'Djamena

À proximité du canal du marché à mouton, un espace qui avait été évacué a été transformé en un dépôt de peaux de mouton. Cette transformation a engendré un environnement insalubre caractérisé par de mauvaises conditions d'hygiène, des nuisances olfactives insupportables, et un risque élevé de propagation de maladies.



Les habitants et les passants sont confrontés à des problèmes majeurs en raison de cette situation. L'odeur nauséabonde qui émane de cet espace transformé en dépôt de peaux de mouton est devenue intolérable. De plus, les risques sanitaires sont de plus en plus préoccupants, avec le potentiel de propagation de maladies infectieuses.



Les riverains sont de plus en plus inquiets et demandent des mesures immédiates pour remédier à cette insalubrité