Tchad : un dialogue national lancé sur la mortalité maternelle, néonatale et infantile

Alwihda Info | Par Brahim Abdraman - 28 Mars 2022





Le premier ministre de la transition Pahimi Padacket Albert a lancé ce 28 mars les travaux du dialogue national sur la mortalité maternelle, néonatale et infantile.



Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale organise un dialogue national de haut niveau sur la problématique de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad du 28 mars au 1er avril au Radisson Blu de N’Djamena.



Ces assises permettront aux décideurs et acteurs du système de santé d'aborder les causes des décès des femmes et des enfants, et proposer des solutions appropriées.



Selon le représentant de la FAO au Tchad, Serge Tissot, toutes les femmes doivent avoir accès à des soins prénatales pendant la grossesse et soins de qualité pendant l'accouchement. “Une femme qui meurt en donnant la vie est un drame social. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour améliorer la santé du couple mère et enfant”, a dit M. Tissot.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdel-madjid Abdelrahim, a relevé que la problématique de la mortalité maternelle, néonatale et infantile interpelle à tous les niveaux et amène à organiser ce dialogue national sur la question. L'objectif est de trouver les voies et moyens adaptés et innovants pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad en s'engageant sur des stratégies et interventions reconnues pour leur efficacité.



Les données les plus récentes montrent que le taux de mortalité maternelle est de 860 décès pour 100 000 naissances vivantes. En termes simples, 19 femmes meurent chaque jour au Tchad en donnant la vie.



Le taux de mortalité néonatale reste aussi élevé à 33/1000 naissances vivantes, celui de la mortalité infantile 78/1000 naissances vivantes et la mortalité infanto-juvénile à 122/1000 naissances vivantes. C'est dire qu'en matière de santé mère-enfant, le Tchad est loin, très loin d'atteindre les ODD en 2030.

Pour le premier ministre de la transition Pahimi Padacket Albert, ces assises permettront d’analyser en profondeur les dysfonctionnements qui font que cette problématique demeure récurrente, à l'effet de proposer les solutions scientifiquement efficientes et techniquement adaptées au contexte en vue d'inverser notablement et durablement cette tendance.



“Cette problématique sanitaire ne peut trouver des solutions que dans un cadre de multisectorialité renforcée. C'est pourquoi la mutualisation des interventions à haut

impact est nécessaire pour que dans les années à venir, les mères et les enfants

ne continuent pas à mourir des problèmes pourtant évitables de santé. Le gouvernement continuera à appuyer fortement les stratégies et actions qui seront développées à cet effet, et à remobiliser tous les acteurs autour de la question pour une riposte efficace et efficiente”, a-t-il indiqué.



Au cours de ces assises, les participants se pencheront sur les thématiques suivants : les ressources humaines, la gouvernance du système de santé au Tchad, les informations sanitaires, la participation communautaire, la vaccination et la prestation des soins.





