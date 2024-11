Tchad : un don de 200 000 $ de l’Union africaine pour renforcer l’aide humanitaire

La Commission de l’Union africaine a dépêché une délégation au Tchad pour annoncer un soutien financier de 200 000 $ destiné à appuyer le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, en réponse aux efforts du Tchad face aux crises humanitaires dans l’est du pays.



Dans son discours de circonstance, le chef de la délégation, l’ambassadeur Youssouphe Assoumani Mondoha, au nom du sous-comité du COREP de l’Union africaine chargé des réfugiés, des retournés et des personnes déplacées, ainsi qu’au nom de la délégation qui l’accompagne, a présenté ses condoléances au président de la République, exprimé sa compassion aux familles endeuillées, et souhaité un prompt rétablissement aux soldats blessés.



Le Tchad fait aujourd’hui face à de nombreux défis : le défi des changements climatiques, caractérisé cette année par des crues inquiétantes et une désertification qui raréfie les pâturages et les zones cultivables ; les inondations meurtrières ; l’afflux massif de réfugiés dû aux crises dans les pays voisins ; et le défi sécuritaire, comme en témoigne la récente attaque terroriste de la secte Boko Haram.



Le COREP, à travers son sous-comité sur les réfugiés, les retournés et les personnes déplacées, porte une attention particulière à la situation humanitaire dans le pays.



Lors de ses séances des 5 avril et 1er mai 2024, il a approuvé le principe d’une mission humanitaire accompagnée d’un geste de solidarité sous la forme d’une enveloppe de 200 000 dollars pour appuyer les efforts du gouvernement.



De son côté, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei, souligne que le Tchad est le premier pays d’Afrique centrale à accueillir autant de réfugiés, se plaçant même au troisième rang mondial.



Ce geste symbolise l’élan de solidarité de la Commission de l’Union africaine, et marque le début du processus de transfert de fonds en soutien au Tchad dans sa réponse humanitaire. « Au nom du président de la République, nous exprimons notre reconnaissance pour cet élan de solidarité », a déclaré la ministre.