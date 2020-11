Tchad : un forum provincial pour la consolidation de la paix à Abéché

Abéché - La secrétaire générale du département de Ouara, représentante le gouverneur, a ouvert vendredi dans les locaux de l'ADETIC, les travaux du Forum provincial pour la consolidation de la paix, organisé par le Comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR).



L'évènement est axé sur le thème : "rôle des acteurs politiques et la société civile dans le cadre du renforcement du vivre ensemble dans la province du Ouaddaï". Il regroupe une cinquantaine de participants, représentants d'autorités administratives, militaires, traditionnelles, partis politiques, leaders religieux et organisations de la société civile.



Le point focal du CSAPR au Ouaddaï, Koudar Mahamat Tidjani, a souhaité la bienvenue aux participants avant de leur demander d'être attentifs pour mieux cerner les modules.