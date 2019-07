Tchad : un forum sur le numérique pour concevoir une stratégie d'émergence

Sous le haut patronage du Président de la République, le ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication lance ce jeudi 11 juillet 2019 l'évènement Tchad Numérique à N’Djamena.



L'évènement a lieu jusqu'au 13 juillet au Radisson Blu Hôtel. Il sera ouvert ce matin par le chef de l'Etat Idriss Déby.



La fibre optique N'Djamena-Adré sera inaugré aujourd'hui, en marge du forum.



L'évènement est organisé à l'occasion de la commémoration des 20 ans de la restructuration du secteur des postes et des télécommunications au Tchad.



300 participants et 1000 visiteurs sont attendus au forum Tchad Numérique. L'évènement verra la participation de 40 entreprises du secteur des NTIC, des exposants et 25 experts nationaux et internationaux invités.