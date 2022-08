Tchad : un groupe de jeunes condamne l'agression de Ahmat Haroun et interpelle le PCMT

Les jeunes de la société civile, par la voix de leur porte-parole Issa Bichara alias Tchadiano, condamnent "un acte odieux et criminel tendant à intimider et attenter à la vie des paisibles citoyens dont le péché serait la dénonciation de la gestion calamiteuse de la commune de la ville de N'Djamena", selon un point de presse tenu ce 16 août à la Maison des médias. Les jeunes réclament justice pour Ahmat Haroun Larry.



La rixe a opposé Ousman Abbas, conseiller à la communication du maire à Ahmat Haroun Larry, jeune militant de la société civile. Ce dernier évoque une tentative d'assassinat. Dans une déclaration à la radio Réseau des citoyens, Ousman Abbas apporte une toute autre version des faits. Il confirme l'échange téléphonique tendu avec Ahmat Haroun Larry mais dément être venu au lieu de rendez-vous avec une arme. Il affirme avoir été pris dans un guet-apens et lynché par Ahmat Haroun Larry ainsi que d'autres jeunes.



Le porte-parole des jeunes, Issa Bichara, estime que la rixe est intolérable et constitue une entrave à la liberté d'expression, dans la mesure où elle serait liée aux prises de position quasi-quotidiennes de Ahmat Haroun Larry, à travers les réseaux sociaux, sur la mauvaise gouvernance.



Le groupe de jeunes a rendu visite à Ahmat Haroun Larry à son domicile pour le réconforter.