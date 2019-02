Tchad : un groupe émirati va construire une centrale solaire

Le Président de la République Idriss Déby a accordé ce midi, une audience à une délégation du groupe émirati AMEA Power conduite par son Président du Conseil d’Administration, M. Hussein Al-Nuweiss. Spécialisé dans la fourniture de l’Energie solaire, le groupe AMEA Power se propose de construire en deux phases à N’Djaména, une centrale solaire de 120 mégawatts.



Le magnat de l’énergie solaire en Afrique, l’émirati Hussein Al-Nuweiss, Président du Conseil d’Administration du groupe AMEA Power basé à Dubaï, pose pour la première fois, sa valise au Tchad. Le contenu est concret, construction à N’Djaména d’une centrale solaire de 120 mégawatts. Cette centrale solaire qui viendra renforcer les installations actuelles de la Société Nationale d’Electricité (SNE) sera construite en deux phases.



L’investisseur émirati et le président de la République ont échangé sur cette possibilité d’investissements au Tchad pendant une heure. « Tous ceux qui désirent venir investir dans mon pays sont les bienvenus », a déclaré le chef de l’Etat à ses interlocuteurs.



« Séance tenante des instructions fermes ont été données par le président de la République pour l’aboutissement dudit projet », a confié Mme Astria Fataki, Directrice de Projets d’AMEA POWER à sa sortie d’audience.



La délégation du groupe émirati AMEA Power et la partie tchadienne se réuniront dans les heures qui suivent pour élaborer et signer un contrat.