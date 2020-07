Tchad : un homme âgé se marie à une fille de 12 ans et fuit à l’arrivée de la police

Le mariage des filles mineures à Kélo, l'on en dira jamais assez. Ce jeudi 9 juillet, une fille d'environ 12 ans a été donné en mariage à un homme d'une quarantaine d’années. Le mariage a été officiellement célébré dans le quartier Morey, 2ème arrondissement de la ville de Kélo.



Informés de l'affaire, les agents de la Brigade de la Surveillance du Territoire (BST) et ceux de l'Agence Nationale de Sécurité (ANS) ont pu retrouver la filles et les parents. Par contre, le mari a pris fuite. Les parents et quelques complices se trouvent au commissariat.



La victime ayant été forcée au rapport sexuel à sa nuit de noce se trouve à l'hôpital de district sanitaire de Kélo pour des soins suite aux lésions.



Selon le médecin chef de district sanitaire de Kélo, Dr. Alyo Patrick, ces cicatrices peuvent avoir des conséquences sanitaires sur la fille chaque fois qu'elle va accoucher.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kélo, Hissein Saleh Arabi, a indiqué, lors de la présentation de la fille, que les auteurs, les complices et même les voisins qui ont assisté à ce mariage seront réprimés conformément à la loi.



En attendant, la victime de 12 ans suit son traitement au service de la maternité et l'enquête se poursuit pour retrouver ce prétendu époux en fuite.



Le mariage des mineurs est formellement interdit par la législation au Tchad.