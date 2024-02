Tchad : un homme froidement assassiné à Moundou

Encore un nouveau cas de tuerie dans cette ville. Un homme d'une quarantaine d’années, a été froidement assassiné dans la nuit du 11 au 12 février 2024. Le corps de la victime a été retrouvé sur les lieux, ayant reçu plusieurs coups de poignard aux côtés.



Malheureusement, les motifs de cet assassinat demeurent encore inconnus à ce stade. Suite à cette terrible découverte, les forces de police nationale et municipale ont immédiatement été mobilisées sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires.



De plus, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou a ordonné que le corps de la victime soit déposé.



« Cette tragédie nous a profondément choqués et nous sommes tous bouleversés par cet acte de violence. Nous espérons sincèrement que les autorités compétentes parviendront rapidement à élucider cette affaire et à traduire les responsables en justice », s’est indigné le délégué du 3ème arrondissement de la commune de Moundou, Makingabeye Ferdinand.



Il entend organiser dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation en vue de réduire les différentes sortes de violences dans sa circonscription administrative. Le proviseur du Lycée de Lac-Taba Bemba Bertin, quant à lui, a saisi l'occasion pour demander aux autorités militaires de les aider dans la sécurité des enfants, et partant, de tout le quartier.



Des corps sans vie sont régulièrement retrouvés dans cet établissement scolaire. Ce cas d’assassinat est le 3ème déjà enregistré ces trois dernières semaines dans la ville de Moundou.