Tchad : un incendie calcine deux bus de transport à Abéché

Deux bus de l'agence de transport Al Rayan ont été touchés par un incendie ce 16 mars en début de soirée à Abéché. Les causes de l'incendie sont inconnues. Les deux bus qui étaient stationnés côte à côte ont été complètement calcinés sous le regards médusé des riverains.



L'incendie aurait pris naissance dans l'un des bus avant de s'étendre au second bus.



Des sapeurs-pompiers se sont déployés avec une lance à eau pour maitriser les flammes et circonscrire l'incendie.