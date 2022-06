Tchad : un incendie dégénère en manifestation et heurts à N'Djamena

N'Djamena - Un restaurant a pris feu ce jeudi aux environs de 20 heures, en face de la pharmacie Torgo située à la rue de 40 mètres. Les pompiers sont intervenus et ont maitrisé l'incendie. Leur intervention a toutefois été perturbé par des heurts entre des riverains en colère et la police qui a fait usage de gaz lacrymogène.



Les riverains se lassent des incendies répétitifs et reprochent aux sapeurs-pompiers une intervention tardive.



Le 26 mai dernier, une scène similaire s'est produite en pleine nuit dans le 7ème arrondissement. Un incendie a touché une petite partie du marché de Boutalbagara faisant quelques dégâts matériels. L’intervention des sapeurs-pompiers a été entravée par des jets de pierre de riverains vers 23 heures. Ce n'est qu'au petit matin que les dégâts ont pu être constatés.