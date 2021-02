Tchad : un incendie fait des ravages à Saraf Abousba, près de Mangalmé

Un incendie a fait d'importants dégâts, ce jeudi à Saraf Abousba, un village situé à 7 km à la sortie Ouest de Mangalmé, dans la province du Guéra.



Le feu se serait propagé à partir de la cuisine d'un ménage. Plus de 10 cases ont été détruites, tandis que des animaux, des vivres et des récoltes ont été consumées par les flammes, rapportent plusieurs sources.



Alerté du drame, le secrétaire général départemental de Mangalmé a effectué une descente quelques heures après l'incident sur le terrain. Il a lancé un cri d'alerte à toutes les institutions et ONG œuvrant dans le département pour voler au secours des victimes. Le secrétaire général départemental a laissé entendre que les victimes seront rapidement pris en charge.