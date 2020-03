Tchad : un incendie ravage un village au Batha, la population dans le désarroi

Un incendie d'origine inconnue a ravagé le village Mafé dans la sous-préfecture de Yao, le 12 mars dernier. Informé de la situation, le gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Beinando Tatola s'est rendu sur les lieux.



L'incendie qui s'est déclenché aux alentours de 11 heures n'a pas fait des victimes mais d'importants dégâts matériels.



Tous les produits céréaliers ont été consumés par le feu.



Les victimes n'ont ni abri, ni habits et ni nourritures pour le moment. Les habitants du village Mafé ont perdu tous ce qu'ils possédaient.



Face à cette situation, le gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Beinando Tatola s'est rendu sur les lieux pour compatir avec les victimes. Il leur a apporté une assistance en vivres et non vivre, composée de sacs de sucre, des nattes en plastique, des cartons de savon, des sacs de riz et une enveloppe.



La Société nationale des ressources minières (SOGEM) se trouvant sur les lieux a également remis aux sinistrés une enveloppe.



Beïnando Tatola, gouverneur de la Province du Batha, a lancé un appel au Gouvernement, aux ONGs humanitaires ainsi qu'à toutes les personnes de bonne volonté afin de venir au secours de cette population démunie du village Mafé.