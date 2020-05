Tchad : un incendie ravageur à Aouzou

Un incendie d'origine inconnue a fait des ravages dans la soirée de lundi à Aouzou, dans la province du Tibesti, a appris Alwihda Info de sources locales.



Il s'est propagé dans la palmeraie à Lemo, en passant par Aouwan et Kara, sur une distance de 8 km, a indiqué un habitant qui évoque d'importants dégâts matériels et un lourd bilan.



"Toute la palmeraie a été brûlé ainsi que plusieurs maisons et animaux. Le marché central a été aussi ravagé. À l’heure actuelle, il est impossible de savoir le bilan exact", a précisé un habitant.



De nombreux appels au soutien sont lancés pour venir en aide à la localité sinistrée.



Détails à suivre.