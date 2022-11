Tchad : un jeune assassiné par son collègue de travail à Bayaka

Un jeune d'une trentaine d'années, a été assassiné par son collègue de travail au canton Bayaka, dans le nuit de samedi à dimanche 12 novembre 2022.



Les deux jeunes travaillaient dans une ferme à Bayaka N’Djamena, depuis cinq mois. L'un conduisait les animaux au pâturage, tandis que l'autre gardait la ferme.



C'est le berger qui a tué la sentinelle. Selon le témoignage recueilli auprès du responsable de la ferme, Dr Matcho Aguia, l'assassin a témoigné auprès des gendarmes que le défunt a voulu l'attaquer avec un bâton. Il aurait pris son « bongoro » pour le poursuivre et l’aurait tué dans sa chambre.



« Ce n'est pas ce qu'on a constaté », nous dit Dr Matcho Aguia, il relève que le défunt dormait et son agresseur a profité de son sommeil pour l'abattre. « Si c'était au corps-à-corps, le défunt aurait eu des blessures ailleurs qu’au visage et l'assassin pourrait avoir aussi des blessures », détaille le médecin.



Le corps de la victime a été retrouvé allongé sur son couchage, avec le visage brisé par des coups des machettes. Le défunt laisse derrière lui une veuve et deux enfants.