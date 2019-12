TCHAD Tchad : un journaliste emprisonné à Mongo pour un post sur Facebook

La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme (CTDDH), a dénoncé vendredi l'arrestation arbitraire du journaliste de la radio communautaire de Mongo, Ali Hamata Achene, par ailleurs, correspondant résidant de la radio Dja Fm dans la localité.



Le journaliste a été "arbitrairement arrêté par la Légion de la gendarmerie sur instruction du 1er substitut du procureur de la République prés le Tribunal de grande Instance de Mongo, Abderamane Passa". Il est "illégalement détenu à la prison de ladite ville ce jeudi 26 décembre 2019", explique la CTDDH.



Selon le secrétaire à l'encadrement et à la formation des droits de l'Homme de la CTDDH, Abbas Alhassan, "le tort de ce journaliste est d'avoir posté sur Facebook un article relatif à la lenteur judiciaire et des magouilles quasi-quotidiennes que laissent afficher les institutions judiciaires sous l'administration corrompue et clanique du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis trois décennies."



Très actif sur les réseaux sociaux et engagé dans la lutte contre l'injustice sociale et la mauvaise gouvernance, Ali Hamata Achene "devient une personne indésirable aussi bien pour les autorités administratives, militaires que judiciaires de la province du Guera qui le poursuivent pour une affaire de diffamation et outrage à magistrats. Alors que ces charges ne sont pas du tout fondées et ne privent pas le prévenu de ses libertés."



La CTDDH, rappelle que "la corruption et le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire n'est plus un étonnement pour les Tchadiens ordinaires. Puis que cette Institution est gangrenée par la corruption et dont les magistrats y intégrés sont majoritairement corrompus et maniables."



Elle souligne que "cette arrestation est une forme de muselement de la presse indépendante par le régime répressif et anti liberté d'expression, d'opinion et de presse d'Idriss Déby Itno. Elle porte également, une atteinte au droit à l'information et à la liberté de communication dont la jouissance est garantie par la Charte fondamentale de la République."



"Cette façon de faire est révolue depuis longtemps et ne fera pas fléchir les journalistes engagés dans la recherche et le traitement objectif d'informations. En connaissant son professionnalisme affirmé et sa détermination pour la bonne cause, M. Achene dérange assez par sa plume ses détracteurs", souligne la CTDDH qui précise qu'elle a joint au téléphone le 1er subtitut du procureur de la république prés le Tribunal de Grande Instance de Mongo, Abderamane Passa qui a refusé de se prononcer sur cette affaire.



La CTDDH condamne avec la dernière énergie cette arrestation arbitraire et détention illégale de M. Achene à la maison d'arrêt de Mongo et demande sa libération immédiate sans conditions. Elle prend pour responsables les autorités judiciaires de la province du Guera et le gouvernement de Déby pour une éventuelle atteinte à son intégrité physique et morale. Elle restera saisie de l'affaire jusqu'à sa libération.





