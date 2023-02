Tchad : un marathon inter-arrondissements pour la paix et la cohésion sociale à Abéché

L'Association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement, en collaboration avec la mairie d'Abéché, a organisé une course de marathon inter-arrondissements, le mardi 14 février 2023.



L'événement a eu lieu au stade d'Abéché et a été présidé par le directeur de cabinet du gouverneur du Ouaddaï, Madjambaye Djasra, en présence du 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo.



Le maire Daoud Doungous Taguilo a exprimé sa gratitude au nom de la population d'Abéché, à l'Association Toumaï pour l'organisation de cette course. Il a souligné que l'organisation de cette activité sportive permettrait de rassembler les jeunes de différents quartiers et arrondissements de la ville et de favoriser la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés tchadiennes.



Il a également encouragé les membres de l'association à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Le président du comité d'organisation, Hissein Youssouf, a déclaré que cette course visait à transmettre un message de paix et de cohésion sociale aux jeunes de la région.



Par ailleurs, il a remercié toutes les personnes qui ont contribué positivement à la réussite de l'événement. Le président de l'association, Abakar Mahamat Saleh alias Kabouche, a déclaré que son organisation travaillait sans relâche aux côtés des autorités locales, pour contribuer au processus de paix et de cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant dans le Ouaddaï.



La course a commencé au rond-point du Lycée National Franco-Arabe, passant par le Centre social, le PAM et s'est terminée au stade d'Abéché. Cinq athlètes de chaque arrondissement ont participé à la course, et les cinq premiers ont reçu des prix des mains des autorités et de l'Association Toumaï Abéché Info.