Tchad : un match de football pour le brassage à Goz Beïda

Le consortium des organisations de la société civile du Tchad à organisé le 31 juillet un match de brassage entre les équipes AS Lion et AS Panthère au terrain minucipal de Goz Beïda, chef-lieu de la province de Sila.



Le coup d'envoi a été donné par le préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Foudda, représentant le gouverneur.



Le match a pris fin sur le score de 3 buts à 2 en faveur de l'équipe AS Panthère.