Tchad : un médicament suspect provoque des pertes de conscience

Le ministère de la Santé publique a appelé dimanche les citoyens à faire attention "aux médicaments de la rue" qui sont mortels.



"Cette situation vient de se confirmer par des cas de perte de conscience constatés suite à la perte d'un produit dénommé FRADOL, supposé être du Diclofenac de potassium 50 mg contenu dans un emballage de couleur verte de provenance inconnue", indique le ministère de la Santé publique dans un communiqué signé par le ministre Aziz Mahamat Saleh.



Le ministère précise que cette substance "ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels."



Il appelle la population à plus de vigilance en "évitant de se soigner avec les produits de la rue et à faire référence au Centre de santé le plus proche pour tout problème de santé."