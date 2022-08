Tchad : un meeting à Am-Timan pour la cohésion sociale

Pour qu'elle soit une réussite, la transition exige la contribution de tous, et au premier rang, celle des femmes et des jeunes commus pour leur apport dans la paix, la résolution des conflits, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. Ce dans cet optique que la sous-coordination provinciale de soutien au CMT a initié cette mobilisation axée sur la cohabitation pacifique.



Le président du comité d'organisation, Adoum Abdoulaye a lors de son intervention de bienvenue, remercié particulièrement toutes les autorités administratives et généralement tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement qui, selon ses dires, avait pour but d'amener chaque citoyen à jouer pleinement son rôle pendant ce processus.



Pour Al-Hidjazi Adoum, responsable de la sous-coordination, cette circonstance marquant la mobilisation en faveur de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble, est initiée et organisée par la sous-coordination provinciale du Salamat en vue de contribuer activement et positivement au processus de la transition.



Lançant officiellement les travaux, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, affirme que toute action qui concourt à la paix, à la cohabitation pacifique et au bien-être de la population, mérite d'être encouragée et pérennisée en vue de renforcer davantage, le tissu social entre les filles et fils du Tchad.



Les activités vont se dérouler sur une période de quatre jours.