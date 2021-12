Tchad : un militaire tué et un jeune dans le coma après l’attaque du domicile d’un haut gradé

Un militaire âgé de 26 ans, Bichara, a été abattu ce 2 décembre devant le domicile du général Mahamat Hamouda au quartier N’Djari, près du rond-point Hamama, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.



Un jeune âgé de 24 ans, Alkhalil, a été grièvement blessé. Il a été pris en charge à l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine dans un état critique et serait dans le coma.



Le général Mahamat Hamouda est l’actuel commandant de la zone de défense et de sécurité n°9.



« Nous étions devant notre porte lorsqu’un véhicule de marque Toyota a débarqué et s'est arrêté devant nous pendant 10 secondes. Puis un jeune homme masqué est descendu de la voiture avec une arme lourde de type Famas. Il a tiré plusieurs balles en notre direction », explique ce jeudi soir un témoin.



Plusieurs assaillants étaient à bord du véhicule qui a été repéré peu après avec un conducteur à son bord. Les auteurs de l’attaque ont pris la fuite, rapporte une source ayant requis l’anonymat.



Le général Mahamat Hamouda était en voyage dans la zone méridionale au moment des faits. Il a regagné son domicile quelques heures après l’attaque.



Le général Mahamat Hamouda est l’actuel commandant de la zone de défense et de sécurité n°9.