Tchad : un mouvement de révolution des jeunes s’engage pour le changement

Pour la défense des intérêts moraux, matériaux et financiers de la jeunesse tchadienne, l'impunité, le népotisme, le favoritisme et beaucoup d'autres maux sont devenus une mode de gouvernance d'État qu'il faut combattre. Rongone Léopold, coordonnateur du mouvement, déplore que "les besoins élémentaires comme l'eau, l'électricité, la nourriture et l’habillement décent ne sont accessible que par une poignée de personne ayant pris en otage notre pays".



Il ajoute que "nous vivons une guerre depuis plus d'une trentaine d'années et les choses se dessinent comme quoi cette guerre va se perpétuer dans le temps".



Rongone Léopold interpelle la jeunesse tchadienne dans tout son ensemble et l’appelle à prendre conscience du but de son existence dans son propre pays. Il relève qu’elle doit prendre sa destinée en main et ajoute qu'il est temps d'éviter les beaux discours pour laisser place aux actes libérateurs.