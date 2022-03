Tchad : un nouveau Centre d'apprentissage de langue française sera inauguré à Diguel

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Moi-Nan Djimounta, a reçu ce 16 mars l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery. Ils ont évoqué l'inauguration d'un nouveau Centre d'apprentissage de Langue Française (CALF) à Diguel, prévue lundi 21 mars 2022.



Le ministre et l'ambassadeur ont focalisé leur entretien sur la scolarisation des filles, la formation des enseignants et la lutte contre la déperdition scolaire. Ils ont exprimé la volonté de leurs institutions à travailler ensemble pour la bonne marche de l'école tchadienne, rapporte le département ministériel.